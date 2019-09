Bocholt - Regenschirme in allen Farben dominierten das Bild in den Innenstadtstraßen: Zum Bokeltsen Treff sind am Sonntag zwar wieder viele Leute in die Stadt gekommen, so voll wie sonst bei diesem Anlass war es aber lange nicht. Bei Schauern und Böen blieben die meisten lieber zu Hause.