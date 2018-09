Bokeltsen Treff mit vielen Aktionen am kommenden Sonntag

Bocholt - Zum Bokeltsen Treff am kommenden Sonntag, 30. September, haben Stadtmarketing, Werbegemeinschaften und Geschäftsleute viele Aktion und jede Menge Live-Musik vorbereitet. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet und Besucher, die mit dem Auto kommen, können an diesem Tag in ganz Bocholt kostenfrei parken.