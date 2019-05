Borgers-Werk in Dingden soll erst Ende 2020 schließen

Bocholt/Dingden - Bei Betriebsversammlungen in Bocholt und Dingden hat Borgers die Beschäftigten am Mittwoch über den aktuellen Stand bei den Verhandlungen zur Restrukturierung des Unternehmens informiert. Demnach habe die Gruppe sich mit den Banken und nahezu allen Top-Kunden einigen können. Die Vereinbarungen stünden vor der Unterzeichnung. Das Werk in Dingden bleibt bis Ende 2020 bestehen.