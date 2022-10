Borgers braucht schnell frisches Geld von Kunden

Bocholt - Seit Montag befindet sich das finanziell angeschlagene Bocholter Unternehmen Borgers in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus. Der machte jetzt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters deutlich, dass der Autozulieferer schnell frisches Geld von seinen Kunden benötigt, um auch in der Insolvenz weiter produzieren zu können.