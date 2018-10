Borgers schließt eines seiner Werke in den USA

Bocholt. Der Automobilzulieferer Borgers schließt Mitte nächsten Jahres in den USA sein Werk in Vance im Bundesstaat Alabama. Die Produktion soll künftig am Standort Norwalk im Bundesstaat Ohio gebündelt werden. Betroffen von der Schließung in Vance sind rund 400 Beschäftigte. Das teilte das Bocholter Unternehmen am Donnerstag in einem Presseschreiben mit.