Bocholt - Bevor die Stadt an der Borgersstraße in Bocholt 83 neue Bäume pflanzt, müssen fünf weitere Robinien gefällt werden. Das erklärtdie Stadtverwaltung in der Vorlage für den kommenden Umweltausschuss. BEW-Leitungen verhinderten eine Verbesserung des Baumumfelds und ohne diese könnten die Robinien nicht erhalten werden.