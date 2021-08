Brand an der Markgrafenstraße in Bocholt

Bocholt - Die Serie der Brände in Bocholt geht weiter: Am späten Donnerstagabend brannte ein Wohnheim an der Ecke Markgrafenstraße/Herzogstraße. Wie Feuerwehrchef Thomas Deckers sagte, waren vier Mülltonnen an der Hinterseite des Gebäudes angezündet worden. Personen kamen nach ersten Erkentnissen nicht zu Schaden. Allerdings mussten 39 Menschen aus dem Gebäude geholt und in Sicherheit gebracht werden.