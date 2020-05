Bocholt-Stenern – Bei einem Brand einer Doppelhaushälfte in Stenern entstand am späten Freitagnachmittag nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 150.000 Euro. „Menschen wurden nicht verletzt“, teilte Michael Burhoff, Einsatzleiter der Feuerwehr, am Sonntag auf BBV-Nachfrage mit.