Bocholt - Schock-Nachricht am Euregio-Gymnasium kurz vor den Sommerferien: Wegen erheblicher Brandschutzmängel wird die Bocholter Schule mit sofortiger Wirkung geschlossen. Die Mängel sind so gravierend, dass die Stadt nicht einmal die wenigen Schultage bis zum Ferienbeginn am Wochenende abwarten will.