Brandstifter muss in psychiatrische Behandlung

Bocholt - Ein Handwerker ist vor der Großen Strafkammer wegen Brandstiftung für schuldig befunden worden. Der Mann hatte 2018 versucht, sich mit einem Feuer in den Büroräumen seiner Bocholter Firma das Leben zu nehmen. Das Feuer war jedoch so heiß, dass der Mann Panik bekam und sich aus dem Gebäude rettete. Die Richter ordneten weitere psychiatrische Behandlungen an.