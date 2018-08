Brandstifter zündet Hecken in Bocholt und Anholt an

Bocholt/Isselburg - In der Nacht zum Sonntag brannten im Bocholter Westen und in Anholt an mehreren Stellen Hecken, wobei in einem Fall das Feuer auch auf ein Auto übergriff. Die Polizei geht von Brandstiftungen aus und sucht Zeugen, die auf dem Weg des Täters verdächtige Beobachtungen gemacht haben.