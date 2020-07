Brandstiftung in Lowick: Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt

Bocholt - Die Polizei sucht nach dem Täter, der Mitte Juni am Van-Gemmeren-Weg in Lowick zwei Autos in Brand gesetzt hat und dabei auch ein Wohnhaus beschädigte. Für Hinweise, die zur Überführung des Täters führen, hat die Polizei eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt.