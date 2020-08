Bocholt - Eine Braut ist am Freitagnachmittag in Bocholt auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in einen Unfall geraten: Sie saß in einem Wagen, der auf einer Kreuzung in Holtwick mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß und dann gegen einen hölzernen Strommast krachte. Die Braut sowie vier weitere Unfallbeteiligte wurden nur leicht verletzt.