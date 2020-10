Breites Bündnis in Bocholt gegen Steuererhöhung

Bocholt - Die Stadt Bocholt steht finanziell vor immer größeren Herausforderungen. Erst kürzlich hatte die Kämmerei verkündet, dass im nächsten Jahr voraussichtlich 23 Millionen Euro in der Stadtkasse fehlen werden. Dennoch will die neue Ratsmehrheit von CDU und FDP an ihrem Wahlversprechen festhalten, in den nächsten fünf Jahren auf eine Erhöhung von Gewerbesteuer und Grundsteuer zu verzichten.