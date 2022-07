Bronzefiguren von Nicolas Lavarenne zaubern Ästhetik in die Stadt

Bocholt - Wer in diesen Tagen mit offenen Augen durch die Bocholter Innenstadt geht, kann sich von den Bronzefiguren des Skulpturenkünstlers Nicolas Lavarenne inspirieren lassen. 28 seiner Skulpturen stehen an 22 Orten in der Bocholter Innenstadt und sind dort noch bis zum 25. September zu sehen. Das BBV stellt einige der Figuren vor: