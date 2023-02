Bündnis will vor Ratssitzung für Stauwehr-Abriss demonstrieren

Bocholt - Ein Bündnis aus Grünen, Linken, Sozialer Liste und der Gruppe „Bocholt bleibt bunt“ will vor der Ratssitzung am Mittwoch für den Abriss des Stauwehrs am Mariengymnasium demonstrieren. Unter dem Motto „Renaturierung der Aa – jetzt!“ wollen die Veranstalter ab 16.15 Uhr vor der Mensa der Gesamtschule an der Rheinstraße zusammenkommen.