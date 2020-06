Bocholt - Auch in diesem Jahr ist der Eichenprozessionsspinner in Bocholt unterwegs. Obwohl die Stadt Mitte April zahlreiche Eichen vorsorglich behandelt hatte, kommt es an einigen Stellen im Stadtgebiet zu einem Befall. Wenn Bürger Nester an Bäumen entdecken, können sie diese ab sofort auch online melden.