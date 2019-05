Bürgerdialog des Nabu: Naturschützer fordern mehr Grün für die Stadt

Bocholt - Einen städtischen Naturschutzbeauftragten; ein Verbot für Kies- und Schottergärten, damit sie wieder in lebende Gärten umgewandelt werden; den Ausbau des ÖPNV-Angebotes – die Liste der Vorschläge war lang. Unter dem Titel „Nörgens gröner as in Bokelt?“ hatte der Nabu-Kreisvorstand zu einem Bürgerdialog eingeladen. Rund 80 Bürger kamen – mehr, als sich die Veranstalter erhofft hatten.