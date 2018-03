Bürgergutachten zum Wettbewerb „Zukunftsstadt 2030“ übergeben

Bocholt - Bocholt hat jetzt ein Bürgergutachten. Es enthält Visionen, wie sich die Stadt bis 2030 entwickeln kann (und muss) und ist Teil des bundesweiten Wettbewerbs „Zukunftsstadt 2030“. Das Bürgergutachten wurde in einer Feierstunde in der Mensa der Gesamtschule an Bürgermeister Peter Nebelo übergeben.