Heinrich Welsing (links) und Heinrich Schmeink lehnen in der Kirche an der Glocke, die über 30 Jahre im Heimathaus Werth stand und die vor Kurzem nach Liedern zurückgebracht wurde. Sie war 1752 in der ehemaligen Sankt-Michaelis-Eisenhütte gegossen worden und versah dort ihren Dienst in der Arbeiterk pelle. Die Rückholaktion war eines der ersten Projekte, die der noch zu gründende Verein in die Wege leitete.