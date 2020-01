Buschbrände: So erleben vier Bocholter die Lage in Sydney

Bocholt/Sydney - Seit Wochen schaut die Welt gebannt auf die verheerenden Buschbrände in Australien. Vier junge Bocholter sind relativ nahe am Ort des Geschehens: Fabian Streib (23) und seine Freunde Sebastian Schnucklake, Janik Müller und Steffen Paus halten sich seit August in Sydney auf – und bekommen dort mit, wie die Brände das alltägliche Leben in der australischen Metropole beeinflussen.