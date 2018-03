CDU: Bürgerbüro in der Stadtsparkasse?

Bocholt - Könnte das Bürgerbüro nach dem Umzug der Stadtsparkasse in deren Haus am Markt ziehen? Oder in ein neues Gebäude, das dort neben dem Historischen Rathaus gebaut wird? Diese und weitere Fragen stellt die CDU-Fraktion jetzt der Verwaltung. Sie soll zudem prüfen, ob der Saal im Historischen Rathaus wieder als Ratssaal genutzt werden könnte.