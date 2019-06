Bocholt - Die CDU-Ratsfraktion wird den Antrag der SPD, in Bocholt den Klimanotstand auszurufen, in der Ratssitzung am Mittwoch, 12. Juni, ablehnen. Wie dazu Burkhard Weber, CDU-Fraktionsvorsitzender mitteilt, wolle die CDU die Erhaltung der Artenvielfalt und den Kampf gegen de Klimawandel „entschlossen, mit Vernunft und Augenmaß“ verfolgen.