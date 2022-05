Campustag an der FH Bocholt lockt viele Besucher an

Bocholt - Viele Besucher hat am Samstag der Campustag an der Westfälischen Hochschule in Bocholt angelockt. Neben Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte mit Ständen im Foyer, an denen sich die einzelnen Studiengänge vorstellten, sowie praktischen Einblicken in die Studieninhalte war die Veranstaltung insbesondere auch als Tag der offenen Tür gedacht.