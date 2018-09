Chance für weitere Fachgeschäfte im „Nordviertel“?

Bocholt - Inhabergeführte Geschäfte mit besonderen Angeboten auf der einen Seite, zu wenig Passanten auf der anderen Seite: Zwischen diesen beiden Polen liegen die Stärken und Schwächen des „Nordviertels“ in der Bocholter Innenstadt. So zumindest sieht es das Konzept Flächenmanagement 2.0, in dem der Bochumer Stadtplaner Edgar Neufeld die Ergebnisse von Workshops und Interviews mit Innenstadt-Akteuren zusammenfasst.