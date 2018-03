„Circus Busch“ kommt nach Bocholt

Bocholt- Der „Circus Busch“ gastiert ab Samstag, 31. März, am Hünting in Bocholt. Das Gastspiel dauert bis Sonntag, 8. April. Die Besucher erwarten unter anderem Tempojonglage, Luftnummern und Akrobatik auf dem Trampolin. Die Vorstellungen beginnen täglich um 17 Uhr. Am Ostersonntag und Ostermontag, 1. und 2. April, gibt es jeweils zwei Vorstellungen.