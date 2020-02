Bocholt - Dort wo noch vor einigen Wochen die Fahrradständer des Berufskollegs am Wasserturm standen, wurden in dieser Klassencontainer aufgestellt. Drei Klassenräume und sieben Büros sollen dort eingerichtet werden. Grund dafür ist die Sanierung des Altbaus der Schule. Dort war bereits im Mai 2018 eine erhöhte Schadstoffbelastung in der Luft gemessen worden.