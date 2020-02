Coronavirus legt Bocholter Firmen in China lahm

Bocholt Der Ausbruch des Coronavirus in China hat auch für Bocholter Unternehmen gravierende Auswirkungen. So sind zum Beispiel die chinesischen Werke von Flender, Borgers und der Euro-Comfort-Gruppe schon seit Tagen geschlossen. Die Produktion steht mindestens noch bis Ende der Woche still. Die gute Nachricht: Bisher hat sich keiner ihrer Mitarbeiter in China mit dem Virus infiziert.