Corona: 10 Infizierte in Bocholt und Isselburg

In Bocholt sinkt die Zahl der Infizierten von 11 auf 10. Auch in Isselburg sinken die Infektionszahlen auf 10 Infizierte. Hier hatte die Stadt am Vortag noch Bocholt überholt mit insgesamt 13 Infizierten. Die Zahl der Infektionsfälle in Rhede bleibt unverändert. Hier sind noch immer fünf Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Die wenigsten Infizierten haben noch immer Schöppingen, Reken und Heek mit jeweils einem Infizierten.