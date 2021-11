Corona: 123 Neuinfektionen im Kreis Borken

Kreis Borken - Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Borken ist am Freitag auf 151,4 angestiegen. Der Kreis vermeldet 123 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet.

Bocholt ist mit 179 bekannten Infektionen jetzt die Kommune mit den meisten aktuellen Fällen. Dahinter folgen Gronau (160) und Ahaus (126).

16 Neuinfektionen wurden in Bocholt vermeldet, in Isselburg 3 und in Rhede 7.