Corona: 16 Prozent der Infektionen im Kreis mit britischem Mutant

n dieser Woche schnellen die Temperaturen in frühlingshafte Höhen, alle blicken dabei gespannt auf die Entwicklung der Corona-Pandemie. Mit Absinken der Zahlen erhoffen sich viele eine Lockerung der Kontaktbeschränkung und eine teilweise Wiederaufnahme des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Doch während im etwa eine Autostunde entfernten Münster die Corona-Inzidenz bei etwas mehr als 26 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen liegt, bleiben die Zahlen im Kreis stabil auf deutlich höherem Niveau. Trotz des harten Lockdowns seit Mitte Dezember schwankt die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 60 Neuinfektionen – für Bocholt bestätigte Kreissprecher Karlheinz Gördes jetzt gar einen Wert von 101,2.

Um der Ursache für das ausbleibende Absinken der Zahlen auf die Spur zu kommen, traf sich jetzt ein Expertenteam aus Vertretern des Kreisgesundheitsamtes. Dafür habe man sich exemplarisch alle 400 Neuinfektionen der ersten Februarhälfte näher angeschaut, berichtet der Kreis. Haupttreiber der Infektionszahlen seien demnach Ansteckungen innerhalb der eigenen Familie und dem häuslichen Umfeld. „Mit steigender Tendenz“, wie Sozial- und Gesundheitsdezernent Dr. Ansgar Hörster betont. Inzwischen gehen rund ein Drittel aller Infektionen auf das häusliche Umfeld zurück.

Größere Ansteckungsschwerpunkte, sogenannte „Cluster“, seien derzeit nicht zu erkennen. Doch auch Kontakte am Arbeitsplatz oder Treffen im „kleinsten Kreise“ seien nachweisbar für Infektionen im Kreis verantwortlich. 427 positive Testbefunde habe es kreisweit in der ersten Februarhälfte gegeben, 372 der Tests seien von Hausärzten nach dem Auftreten von Symptomen veranlasst worden. Bei 61 davon sei die neue und aggressivere britische Virusmutation festgestellt worden. In Bocholt gibt es zur Zeit 18 Virenbefunde mit Mutation – aus 15 Haushalten, sagt Karlheinz Gördes.

Rund 40 Prozent der Familien nutzen in der ersten Februarhälfte die Notbetreuungsangebote der Kitas und Schulen. Trotzdem seien dort bislang keine nennenswerten Infektionsketten bekannt geworden, so der Kreis. Die Einwicklung werde aber sehr aufmerksam verfolgt, so Ansgar Hörster. Das Robert-Koch-Institut beobachte für eine Studie das Infektionsgeschehen in deutschen Kitas. 2 der 20 Einrichtungen, sind aus dem Kreis Borken. Es sei weiterhin problematisch, dass sich ein großer Teil der Infektionsketten nicht nachverfolgen lasse. Das hänge auch damit zusammen, dass viele Betroffene den Kontaktermittlern des Gesundheitsamtes nur sehr ausweichend mitteilen, welche Kontakte sie hatten.