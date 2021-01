Corona: 633 Personen im Kreis infiziert

Kreis Borken - Die Infektionszahlen im Kreis steigen weiterhin langsam an. Insgesamt sind so jetzt 633 Personen im Kreis Borken an Covid19 erkrankt, 13 mehr als noch am Vortag. Für den gleichen Zeitraum meldet der Kreis weitere 38 Gesundete und zwei Toten, eine davon eine 90-jährige Frau aus Bocholt.