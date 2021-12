Corona: 7-Tage-Inzidenz im Kreis sinkt auf 136,6

Die meisten Infizierten hat nach wie vor Bocholt. Hier sind derzeit 212 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. An zweiter Stelle folgt Gronau mit 147 Infizierten, danach Borken mit 126 positiv getesteten. In Rhede sind derzeit noch 87 Menschen nachgewiesen infiziert, in Isselburg sind es 15 Menschen. Die Impfquote der vollständig Geimpften im Kreis liegt bei 78,5 Prozent (291.786 Personen).