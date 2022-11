Corona: 7-Tage-Inzidenz jetzt unter 200

Kreis Borken - Die Coronazahlen im Kreis steigen wieder leicht an. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Mittwoch 163 Neuinfektionen. Dadurch steigt die Zahl der Infizierten auf 1175 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt hingegen auf 189,2.

Auf die einzelnen Städte aufgeteilt, zeigt sich, dass in Bocholt die Infiziertenzahl leicht zurückgegangen ist – von 200 auf 193. Es gibt 19 Neuinfektionen. In Rhede stieg die Zahl der Infizierten von 66 auf 76 bei 15 gemeldeten Neuinfektionen. In Isselburg gibt es vier Neuinfektionen, die Zahl der Infizierten steigt auf 22 (vorher: 20).

Das Corona-Dashboard des Kreises Borken: