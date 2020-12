Corona: 78 Neuinfektionen im Kreis

Kreis Borken - Die Corona-Lage bleibt auch im Kreis Borken weiter angespannt. Im Vergleich zu Dienstag meldet der Kreis am Mittwoch zwei neue Todesfälle und 78 Neuinfektionen.

Die Impfzentren in NRW warten auf den Impfstoff.

Somit gelten aktuell 989 Personen als infiziert, die Zahl der Gesundeten stieg in diesem Zeitraum um 48 auf nunmehr 5178. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 175. Die meisten Infizierten haben nun Bocholt und Ahaus mit jeweils 141 Fällen. In Bocholt haben sich seit Mittwoch zehn weitere Personen mit Corona infiziert.