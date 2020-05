Bocholt - Das Corona-Behandlungszentrum im Europahaus an der Adenauerallee wird ab nächste Woche Mittwoch (27. Mai) geschlossen. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe am Dienstag mit. Die Anzahl der akut Infizierten im Südkreis Borken war in den vergangenen Wochen kontinuierlich zurückgegangen.