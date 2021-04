Corona: Bocholt hat kreisweit die meisten Neuinfektionen

Kreis Borken - 120 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Kreis Borken innerhalb von 24 Stunden registriert. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz sprunghaft von 140,3 auf 149,5 an.

Alleine in Bocholt haben sich 33 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Das ist auch der höchste Wert an Neuinfektionen im Kreis, gefolgt von Gronau (+25). Die Zahl der Infizierten liegt nun in Bocholt bei 254. Neun Menschen sind innerhalb eines Tages gesundet.

In Isselburg sind 38 Menschen akut infiziert (+3). Rhede erfasst sechs Neuinfektionen. Akut sind 41 Menschen infiziert (+4), mittlerweile sind 503 wieder genesen (+2).

Kreisweit gibt es derzeit 1070 Infizierte, 10.990 Menschen haben die Erkrankung seit Beginn der Pandemie überstanden.