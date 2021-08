Corona: Eine Genesung im Kreis

Damit sind noch 114 Menschen kreisweit mit dem Virus infiziert, in Bocholt sind es 28, in Rhede 5 und in Isselburg eine. Wie montags üblich, werden keine Neuinfektionen registriert, weil an Wochenenden in den Laboren nicht getestet wird.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt weiterhin bei 18,0.