Corona: Fünf Personen in Rhede wieder gesund

In Bocholt sinkt die Anzahl der Infizierten von 29 auf 28 Personen. Hier wurde eine Neuinfektion festgestellt. In Rhede sinken die Fallzahlen von 10 auf 5. In Isselburg ist nach wie vor eine Person infiziert. In beiden Städten gibt es keine Neuinfektionen.

Das Corona-Dashboard des Kreises Borken:

Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Verweis aufrufen: Corona-Statistik