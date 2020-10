Bocholt-Suderwick - Seit vier Tagen verläuft wieder eine trennende Grenze zwischen Suderwick und Dinxperlo: die Corona-Grenze. Denn der niederländische Ort ist wie das gesamte Gelderland am Freitag von Deutschland zum Risikogebiet erklärt worden. Der Grund: Die Infektionszahlen in der niederländischen Provinz steigen deutlich an.