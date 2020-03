Corona-Infizierte: Zahlen sind in Bocholt leicht gestiegen

Bocholt - In Bocholt ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen auch am Wochenende leicht gestiegen. Nach den Angaben des Kreises Borken gibt es jetzt (Stand 29. März, 16.30 Uhr) 86 infizierte Personen und damit zwei mehr als zum gleichen Zeitpunkt am Samstag. Einen weiteren Tag zuvor waren es 82 Infizierte gewesen. Von diesen 86 Personen gelten mittlerweile 13 als gesundet.