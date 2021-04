22 Corona-Neuinfektionen in Bocholt

Bocholt verzeichnet 22 neue Fälle, hier sind derzeit 230 Menschen infiziert. In Isselburg gibt es elf neue Fälle, 33 Menschen sind akut erkrankt. In Rhede wurden zwei Neuinfektionen bekannt, die Zahl der Infizierten liegt bei 37. Die meisten Neuinfektionen innerhalb eines Tages traten in Gronau auf (+25). Kreisweit sind aktuell 971 Menschen infiziert, 10.970 Menschen sind wieder gesund.

Im Kreis Borken gab es außerdem einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Er wird für Borken registriert.