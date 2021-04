Corona: Inzidenz steigt auf 140,6

Kreis Borken - Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Borken steigt. Innerhalb von 24 Stunden wurden 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Inzidenz steigt von 137,6 am Montag auf 140,6.

Derzeit gelten 789 Menschen im Kreis als akut infiziert, das sind 15 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen stieg um acht auf 10.929.

In Bocholt gab es drei neue Fälle, in Rhede keinen und in Isselburg einen. Schöppingen erfasst die meisten Neuinfektionen innerhalb eines Tages (+5).

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis Borken 11.947 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 224 Menschen sind gestorben.