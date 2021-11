Corona: Inzidenz steigt auf 148,2 im Kreis Borken

Kreis Borken - Auch wenn die 7-Tage-Inzidenz bundesweit mit 232,1 noch deutlich höher liegt, so steigt die Inzidenz im Kreis Borken ebenfalls stetig. Am Mittwoch liegt sie bei 148,2 (Vortag 138,5).

Der Höchstwert im Kreis Borken ist das allerdings noch nicht. Dieser lag am 23. Dezember 2020 bei 204,4.

Dabei ist die Zahl der aktuell Infizierten sogar gesunken. Denn den 101 gemeldeten Neuinfektionen stehen 121 Menschen gegenüber, die wieder als genesen zählen.

In Bocholt wurden 15 Neuinfektionen vermeldet, in Isselburg 5 und in Rhede 2. Gronau bleibt mit 172 Fällen die Kommune mit den meisten aktuell Infizierten. Dahinter folgen Bocholt (158), Ahaus (99) und Borken (97).

Die Hospitalisierungsinzidenz liegt laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW bei 3,54. Der Anteil der Corona-Patienten, die eines der verfügbaren Intensivbetten belegen, liegt bei 8,37 Prozent.