Corona: Inzidenz steigt weiter an

Acht Menschen gelten gegenüber dem Vortag als wieder gesundet. In Bocholt sind 23 neue Fälle des Coronavirus aufgetreten, hier sind aktuell 218 Menschen erkrankt. Isselburg hat drei Neuinfektionen, 22 Menschen sind akut infiziert. In Rhede gibt es neun neue Fälle, 35 Menschen sind erkrankt. Die meisten Fälle innerhalb eines Tages gab es in Gronau (+25). Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten bei 12.080, die Zahl der Gesundeten liegt bei 11.933. Der Kreis Borken meldet außerdem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus, und zwar in Reken. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 232.

Das Corona-Dashboard des Kreises Borken (Der Kreis weist darauf hin, dass sich in der Statistik im Vergleich zum Vortag Änderungen wegen Nachmeldungen ergeben haben):

Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Verweis aufrufen: Corona-Statistik