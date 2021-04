Corona: Inzidenz steigt wieder

Keine der Kommunen im Kreis Borken verzeichnet einen großen Anstieg der Fallzahlen. In Bocholt kamen zwei Neuinfektionen hinzu, in Rhede eine. In Isselburg blieb die Zahl unverändert. Erfreulich hoch ist dagegen die Zahl der Gesundeten in Bocholt. 17 Menschen gelten hier als nicht mehr akut infiziert. Das sind dort derzeit 145 Patienten. In Isselburg kam ein Gesundeter hinzu, als erkrankt gelten nun 13 Menschen. In Rhede gesundeten drei Patienten, 14 gelten als erkrankt.

Das Corona-Dashboard des Kreises Borken (Der Kreis weist darauf hin, dass sich in der Statistik im Vergleich zum Vortag Änderungen wegen Nachmeldungen ergeben haben):

