Corona: Keine Neuinfektionen gemeldet

81 gelten gegenüber dem Vortag als gesundet. Damit fallen die Zahlen der aktuell Infizierten von 697 auf 616. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 11.417 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus angesteckt, 10.582 gelten als gesundet.

In Bocholt sind 11 Menschen gesundet, derzeit gelten 160 Menschen als infiziert. In Isselburg ist ein Mensch genesen, in Rhede fünf. Gronau verzeichnet mit 20 die meisten Gesundeten.