Corona: Kreis Borken meldet 1054 Infizierte

Bocholt/Kreis Borken - Die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis Borken hat die 1000er-Marke überschritten. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Kreisverwaltung am Freitagmorgen in ihrem Dashboard veröffentlicht hat. In Bocholt sind derzeit 295 Personen infiziert. Das sind beinahe so viele, wie die Infektion seit März in Bocholt bereits überstanden haben.