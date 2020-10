Corona: Kreis Borken meldet 74 Neuinfizierte

Eine 85-jährige Frau aus Gescher und ein 92-jähriger Ahauser sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben

Auch in Bocholt erhöhte sich die Zahl der positiv Getesteten. 203 Menschen (Vortag 176) tragen derzeit das Coronavirus in sich. Neue Fälle wurden auch aus Isselburg und Rhede gemeldet. In Isselburg gibt es nun aktuell 41 Infizierte (Vortag 39) und in Rhede 36 (32).

Vor dem Hintergrund der weiter ständig steigenden Infektionszahlen appelliert Landrat Dr. Kai Zwicker an die Kinder und deren Eltern im Kreisgebiet, zu Halloween am Samstagabend nicht um die Häuser zu ziehen. Gemeinsames Ziel sei es, die Zahl der Kontakte so stark wie möglich einzuschränken, um die Weiterverbreitung des Virus einzudämmen. Dazu müsse man nicht erst auf die am Montag in Kraft tretenden Verschärfungen der Corona-Schutzverordnung warten, sondern sich vernünftigerweise bereits jetzt entsprechend verhalten, so Zwicker. Der Spruch: „Süßes, sonst gibt’s Saures“ werde in der Nachbarschaft zudem derzeit sicher nicht gerade auf offene Ohren stoßen.

Die aktuellen Zahlen, die der Kreis Borken zur Verfügung stellt: (Die Todesfälle sind in der Statistik auf den ersten Blick nicht ersichtlich, da sie nachgetragen wurden)