Corona: Kreisweit noch 405 Infizierte

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 38,2. Neuinfektionen wurden, wie montags üblich, nicht vermeldet. In Bocholt sind noch 70 Fälle bekannt, in Rhede 6 und und in Isselburg 12.

Die Kommune mit den meisten Infizierten ist weiterhin Gronau mit (97). Dahinter folgen Bocholt (70) und Ahaus (64).